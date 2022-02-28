Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Васильев носит вещи до дыр

Александр Васильев носит вещи до дыр
Историк моды Александр Васильев признался что много лет носит одни и те же вещи. Ведущий на YouTube-шоу Formulamodis рассказал, что в его гардеробе имеются джинсы. Хотя на экране он появляется исключительно в добротных костюмах. Всего в его коллекции стильных комплектов с пиджаками около 200 штук, и практически все они российского производства. Ведущий надевает джинсы в дорогу, поскольку они действительно очень удобны для этой цели. И эти брюки из денима у Васильева единственные!
Александр Васильев «Эта пара джинсов очень выношенная, очень рваненькая, я ее сдавал в ремонт. Я совершенно не стесняюсь того, что сдаю вещи в ремонт и ставлю на них заплатки, потому что я очень глубоко отношусь к окружающей среде и не хочу быть еще одним засорителем нашей атмосферы», — сказал Васильев. Ведущий также сообщил, что сортирует свою помойку на стекло, бумагу и пластик, чтобы поддержать экологию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Таро-прогноз на март 2022 года
Таро-прогноз на март 2022 года
Александр Васильев носит вещи до дыр
Александр Васильев носит вещи до дыр
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 февраля 2022 года
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков

Топ на сегодня

Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму, живущих в Киеве
Лолита Милявская призналась, что сильно переживает за дочь и маму,
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда сжигать чучело
Масленица в 2022 году: когда начнется масленичная неделя и когда
Виктории Бони угрожает женщина
Виктории Бони угрожает женщина
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Марат Башаров быстро нашел новую работу
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный сумел помириться с Агатой Муцениеце

Еще по теме

Александр Васильев рассказал о служебных романах
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Ведущий Первого канала вспомнил о положительном тесте на коронавирус
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину