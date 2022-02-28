Александр Васильев носит вещи до дыр

Историк моды Александр Васильев признался что много лет носит одни и те же вещи. Ведущий на YouTube-шоу Formulamodis рассказал, что в его гардеробе имеются джинсы. Хотя на экране он появляется исключительно в добротных костюмах. Всего в его коллекции стильных комплектов с пиджаками около 200 штук, и практически все они российского производства. Ведущий надевает джинсы в дорогу, поскольку они действительно очень удобны для этой цели. И эти брюки из денима у Васильева единственные!Александр Васильев «Эта пара джинсов очень выношенная, очень рваненькая, я ее сдавал в ремонт. Я совершенно не стесняюсь того, что сдаю вещи в ремонт и ставлю на них заплатки, потому что я очень глубоко отношусь к окружающей среде и не хочу быть еще одним засорителем нашей атмосферы», — сказал Васильев. Ведущий также сообщил, что сортирует свою помойку на стекло, бумагу и пластик, чтобы поддержать экологию.