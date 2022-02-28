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Алексей Чадов высказался о мимолетных романах

Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Актер Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз. Вокруг личной жизни Алексея Чадова не умолкают слухи. Привлекательному и талантливому актеру то и дело приписывают романы с российскими знаменитостями. Но мимолетные романы совсем не по нраву артисту. Его интересуют только серьезные и истинные чувства. После развода с Агнией Дитковските актер так и не нашел свою любовь. Сейчас он активно занимается карьерой, воспитанием семилетнего сына Феди. К 40 годам он кардинально поменял свой образ жизни: забросил тусовки, полюбил рано просыпаться, стал более рациональным. «Раньше я путешествия просто обожал. В новый город прилетал и бросался в какие-то приключения, знакомства. Я трогал мир руками. Не слушал про него, не читал, а трогал. Мне до всего было дело. С кем-то я пил, кого-то любил. Я называю этот период — «период Высоцкого», — это когда ты просто как свеча горишь, тебя несет. А сейчас другой период», — поясняет Чадов.
Алексей Чадов По словам Алексея, такой режим помогает достичь поставленных целей и определенных высот. Вместе с этим артист наблюдает за тем, как стремительно происходят перемены в обществе: «Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, преж­де чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать». Чадов не строит далеко идущих планов. Алексей полон творческих задумок. Как сценарист и режиссер он мечтает найти своего зрителя. «Представляете, то, что ты сделал, нравится не только тебе, но еще кому-то? Это дорогого стоит. И я хочу продолжать этот путь: буду писать и снимать свое кино. Я вообще не люблю разовых акций. Мне и однодневная любовь с женщиной не нравится. В профессии так же, я человек длинной дистанции», — отметил звезда 7days.ru. В то время, когда бывшая супруга актера Агния Дитковските родила третьего ребенка и вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко, Чадов не торопится заводить серьезных отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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