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Анжелику Варум потеряли поклонники

Анжелику Варум потеряли поклонники
Певица Анжелика Варум не выходит на связь с поклонниками в Instаgram уже пару месяцев. Леонид Агутин вот уже больше 20 лет женат на Анжелике Варум. Их брак называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. И это при том, что супруги пережили измены и расставания. О личном артисты рассказывают в блогах. Вот только фанаты обратили внимание, что уже два месяца от Варум нет никаких вестей. Ее последнее сообщение от 1 января не на шутку встревожило народ. Поклонники потеряли Анжелику Варум. Она перестала выходить на связь. Публика очень переживает из-за этого. Артистка не поделилась с народом ни признанием в любви по случаю годовщины отношений с мужем Леонидом Агутиным, хотя ранее никогда не пропускала такой повод. Ни слова не сказала она и в адрес своей дочки Елизаветы, которой в начале февраля исполнилось 23 года.
Анжелика Варум Многим такое затишье кажется не просто подозрительным, а наводит на самые тревожные размышления. Одни предполагают, что «артистка заболела». Другие считают, что она переживает серьезный семейный кризис. Мол, артисты «опять находятся на грани развода». Третьи полагают, что их любимица «уехала в США», где у нее есть недвижимость и давно живет единственная дочка. Стоит отметить, что Агутин по-прежнему активно ведет свой блог. Он делится кадрами с гастролей и записями новых песен. На вопросы о пропаже супруги артист пока что не отвечает, хотя фолловеры буквально засыпали «босоного мальчика» тревожными сообщениями.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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