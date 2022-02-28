Банк России решил сегодня не открывать часть торгов на Мосбирже

13:29 Автор: Виктория Карташева

В Центробанке приняли решение не открывать сегодня часть торгов на Московской Бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Не будут открыты секции фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ. Такое решение было принято из-за складывающейся ситуации. О режиме работы Мосбиржи на 1 марта объявят завтра до 9:00 по московскому времени. Соответствующее сообщение будет опубликовано на официальном сайте регулятора.





Читайте также:

• Курс доллара на Мосбирже впервые в истории превысил 100 рублей • Рубль перешел к резкому восстановлению позиций • Банк России притормозил часть торгов на Московской бирже

В понедельник, 28 февраля, Банк России притормозил часть торгов на Московской бирже. Сообщается, что открытие части торгов на Московской бирже ожидается в 13:00. При этом валютный рынок, денежный рынок и РЕПО открылись в 10:00. Также с сегодняшнего дня начинает действовать временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

При этом курс рубля продолжил падение на фоне геополитических и санкционных рисков. Доллар поднимался до 106,445 рубля, евро — до 199,685 рубля. К 12:30 рубль начал восстанавливать позиции: доллар откатился к 97 рублям, евро — к 108.

#деньги