Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление

Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление


На прошлой неделе компания Rockstar обещала выпуск крупного обновления для игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которое должно исправить множество проблем. Обновления не выходили уже несколько месяцев, тогда как багов, ошибок и технических проблем в игре предостаточно.

Теперь это обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition доступно. На приставках Xbox игрокам требуется загрузить обновления размером:



3,23 Гб для GTA 3



7,26 Гб для GTA Vice City



16,47 Гб для GTA San Andreas

Обратим внимание, что указанные размеры даны для приставок Xbox Series X | S, на Xbox One размеры могут отличаться.

На данный момент нет списка изменений, которые ждут игроков с этим обновлением.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»
В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады «ПолиТехОлимП-2022»
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове

Топ на сегодня

Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило

Еще по теме

Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России
Rockstar выступила с заявлением по поводу Grand Theft Auto: The Trilogy
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Геймплей первых минут обновленных игр из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy