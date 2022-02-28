Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление





На прошлой неделе компания Rockstar обещала выпуск крупного обновления для игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которое должно исправить множество проблем. Обновления не выходили уже несколько месяцев, тогда как багов, ошибок и технических проблем в игре предостаточно.

Теперь это обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition доступно. На приставках Xbox игрокам требуется загрузить обновления размером:

3,23 Гб для GTA 37,26 Гб для GTA Vice City16,47 Гб для GTA San Andreas

Обратим внимание, что указанные размеры даны для приставок Xbox Series X | S, на Xbox One размеры могут отличаться.

На данный момент нет списка изменений, которые ждут игроков с этим обновлением.