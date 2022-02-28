Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове

Актер Дмитрий Харатьян высказался о пьянстве Ефремова. Артист заявил, что это просто ужасно приключившееся несколько лет назад с талантливым актером Михаилом Ефремовым. «Он ведь жил наотмашь, он безудержный, открытый и широкий, как и его талант. У Миши никогда не было звездной болезни. А вот другая русская болезнь приключилась, как и у меня в свое время», рассказал Дмитрий Харатьян.Дмитрий Харатьян По словам Дмитрия Харатьяна, Михаила Ефремова от большой беды до поры до времени спасал ангел-хранитель. К примеру, он вспомнил, как его друга режиссер Светлана Дружинина снимала с одной стороны лица на протяжении нескольких дней. Вторая была «нерабочей» после какой-то драки актера, сообщает 7days.ru. Напомним, что Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в колонии. Несколько лет назад он совершил смертельное ДТП в центре столицы.