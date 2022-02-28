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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, поделилась кадрами из новой фотосессии

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, поделилась кадрами из новой фотосессии

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которая недавно появилась на страницах Muse Magazine, поделилась с подписчиками новой фотосессией. Автором снимков стал фотограф Бастиен Барад, с которым Дева уже работала ранее — тогда она позировала в латексом комбинезоне и полупрозрачном платье.

На этот раз снимки получились более нежными, хотя и снова весьма чувственными. В комментариях Дева собрала множество комплиментов — фото юной модели всегда набирают много лайков. Активно ставит их и бойфренд Девы Лука Саландра, отношения с которым Дева не скрывает уже больше полутора лет.


Дева Кассель


Конечно, не обошлось и без сравнений с ее знаменитой мамой — Моникой Беллуччи. В своем недавнем интервью Дева отметила, что ее модельную карьеру родители поддерживают.

Моя семья всегда поддерживала мой выбор, и модельный бизнес не стал исключением. Мои родители очень помогают мне в моей работе,

— сказала Дева, которая уже успела поработать и с мамой — вместе они снимались для Vogue.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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