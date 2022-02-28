Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на Forex

09:01 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Доллар и евро подскочили до исторических максимумов на рынке Forex. В понедельник утром курс доллара достигал отметки 117,82 рубля, евро — 132,88 рубля. Затем курсы снизились до 107,5 и 122 рублей соответственно, передает РИА «Новости».

Торги на Московской бирже начнутся в 10.00 по решению Банка России.





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Аналитики связывают колебания курсов валют с западными санкциями в отношении России. В частности, среди ограничений Евросоюза — запрет на перемещение российских самолетов в воздушном пространстве ЕС, отключение от SWIFT попавших под санкции банков и заморозка активов Центробанка.

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