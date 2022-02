Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold





По программе Games With Gold игрокам стали доступны бесплатно сегодня две мартовские игры — это The Flame in the Flood и Sacred 2 Fallen Angel. Их уже сегодня можно забрать к себе на аккаунт Xbox из Microsoft Store, а завтра они появятся в списке «Мои игры и приложения» на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Попробуйте выжить в дикой местности, передвигаясь пешком и на плоту по течению процедурно генерируемой реки. Собирайте еду, мастерите инструменты и избегайте хищников!

SACRED 2: Fallen Angel — обширная и глубоко играбельная ролевая игра. Отправляйтесь в кампании Света и Тени в бесшовном игровом мире, который сочетает в себе одиночную и многопользовательскую игру и наполнен квестами, персонажами, приключениями и смертельными боями.

