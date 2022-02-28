Джабаров считает, что операция на Украине не будет длиться долго

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

17:39 Автор: Анна Шушкина

России надо стараться завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время — затяжной конфликт в центре Европы чреват втягиванием в него новых участников, сказал в интервью «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не думаю, что операция на Украине будет продолжительной — это не только не в интересах России и Украины, но и всего мирового сообщества», — сказал Джабаров.

Затяжной конфликт в центре Европы чреват втягиванием в него новых участников, считает сенатор. «Единственными интересантами этого, пожалуй, могут являться США и их ближайший союзник Великобритания. И нам надо стараться завершить спецоперацию в ближайшее время», — сказал сенатор.

Очередная эскалация на юго-востоке Украины произошла в середине февраля. Украинские силовики возобновили обстрел территорий Донецкой и Луганской народных республик. В республиках начали массовую эвакуацию гражданского населения. Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а Совет Федерации разрешил президенту использовать армию за пределами страны. При этом обстрелы продолжались ежедневно, и 23 февраля главы республик обратились за защитой к РФ. 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в поддержку Донбасса.

#Украина #Донбасс

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