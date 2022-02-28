Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5





Студия Gentlymad, совместно с издательством Assemble Entertainment, объявила, что игра Endzone — A World Apart выйдет на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 уже 19 мая. Релиз игры на Xbox One и Playstation 4 не заявлен. В марте 2021 года игра вышла в Steam, где она имеет «В основном положительные» отзывы от игроков, которых около 5000 на данный момент.

Издание Endzone — A World Apart, которое выйдет на игровых приставках, будет включать в себя не только базовую игру, но и первое дополнение — Prosperity. На данный момент игра имеет второе анонсированное дополнение, заявленное к релизу на PC в мае, но для консолей оно пока не заявляется.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс Endzone — A World Apart для консолей. Сама игра представляет собой градостроительную стратегию о возрождении человечества после ядерной катастрофы.

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