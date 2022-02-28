Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены

Появились слухи, что певец Филипп Киркоров собирается завершить карьеру. Артист – резко ответил тем, кто изживает его со сцены. Знаменитость не собирается уступать дорогу молодежи и сам хочет петь еще много лет. В конце апреля Филиппу Бедросовичу исполнится 55 лет. Поклонники артиста рассчитывают на большой концерт с грандиозными костюмами и спецэффектами. Поскольку поп-королю в этом нет равных. Вот только некоторые фанаты исполнителя испугались, прочитав информацию об уходе Филиппа Киркорова со сцены.Филипп Киркоров Сам артист эти сведения опровергает. Киркоров призвал не верить слухам о своем уходе из шоу-бизнеса. Филипп Бедросович уверяет, что еще долго будет петь и радовать своих поклонников. «Не верьте слухам и сплетням! Это неправда. Можете представить: я ушел со сцены? Меня могут только унести со сцены. Или на коляске вывезти. Чушь собачья. Никуда я не собираюсь уходить!» — категорично заявил певец в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.