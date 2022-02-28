Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Его прогнозы всегда точны и крайне полезны, поэтому рекомендуем вам следовать им неотступно на этой неделе с 28 февраля по 6 марта.

Начинается весна, а это значит, что пришло время расцвести не только матушке природе, но и нам с вами. Портал Woman’s day дал много полезных советов на все случаи жизни каждому из Знаков Зодиака. Это важные рекомендации о том, как не остаться без удачи на своем пути и как не спровоцировать шквал проблем в любой из сфер.

Овен

Данная неделя начнется для Овнов с крайне благоприятной ноты. Несмотря на то, что ночные светила в идеальном положении для Овнов, слишком усердный труд может превратить их жизнь в кошмар. Лучше находить время для отдыха и смены обстановки. Самый неблагоприятный день недели, по мнению Павла Глобы — 5 марта. В этот день желательно пользоваться медитацией на снятие тревоги и негатива, потому что в головах Овнов могут начать аккумулироваться дурные мысли. Большое внимание сейчас важно уделить самочувствию.

Телец

Тельцам в эти семь дней предстоит много работать. Это идеальное время для продвижения новых идей и реализации того, что доселе казалось невозможным. Это очень благоприятное время для дружбы, любви, общения. Всем, кто хочет найти любовь, стоит быть чуточку спонтаннее. Неординарность Тельцов принесет им успех у противоположного пола, так как поможет привлечь внимание к своей персоне. В качестве отдыха сейчас лучше выбирать просмотр любимых фильмов, так как они очень положительно влияют на энергетику и позволяют привлекать счастье.

Близнецы

Ночные светила будут не в духе 2 марта. Близнецам в этот самый опасный день недели придется столкнуться с неприятными люди и событиями. Вероятны ссоры и конфликты. Обряды на рассорку помогут преодолеть любые невзгоды подобного рода. В остальные дни удача будет на стороне этих людей. Большую пользу принесут советы второй половинки, лучше друга или старшего брата, сестры. Не нужно проявлять излишнюю самостоятельность, так как она может привести к напряжению в отношениях. Что касается общения со всеми в целом, то тут Близнецам тоже лучше идти на переговоры.

Рак

У Раков благоприятное время ожидается в самой середине недели. Рабочий процесс будет более эффективным, что сулит прирост прибыли. Нужно много и самоотверженно работать, но не стоит забывать и про отдых. После тяжелого, хоть и продуктивного трудового дня, Ракам потребуется здоровый сон. Специальная медитация поможет быстрее засыпать. Если они давно хотели заключить серьезную сделку, настало идеальное время для того, чтобы это сделать. В целом неделя идеально подходит для активности в любой из сфер. Раки сейчас на гребне волны и ничто не способно им помешать в достижении целей.

Лев

Львы относятся к числу самых самовлюбленных Знаков Зодиака. В период с 28 по 6 число им лучше поубавить любовь к себе, не доводя ее до абсурда. Дело в том, что на этой неделе им придется часто сталкиваться с несправедливостью к свою сторону, но агрессивное отношение к обидчику лишь усугубит положение дел. Важно проявлять миролюбие и спокойствие. Поступать нужно обдуманно и максимально осторожно. В финансовой и рабочей сферах Павел Глоба настоятельно советует избегать рисков. Львам нельзя тратить много средств. В любви же важно держать в руках эмоции.

Дева

У Дев на время пропадет дар убеждения. Находить общий язык станет непросто, особенно в середине недели. В связи с этим лучше просто заниматься своими делами и позволить коллегам, друзьям и близким действовать так, как того хотят они сами. Ночные светила помогут Девам лучше распознавать эмоции окружающих благодаря повышенной эмпатии. Это поможет в поисках компромиссов. Всем тем Девам, которые сейчас одиноки, лучше приступить к поиску любви. Тем, кто уже в отношениях, нужно сфокусировать внимание на романтике, совместных домашних делах.

Весы

У Весов самой сложной рискует стать пятница 4 марта. В этот день астролог советует опасаться ссор в семье. Действенные обряды помогут прогнать обиды, предотвратить измены и обман. Всем, кто находится в поисках счастья, стоит временно прекратить поиски, сосредоточившись на работе и делах. Не исключено, что на работе появятся новые обязанности, но их успешное выполнение не принесет Весам денег. Зато оно принесет им авторитет и уважение начальства, коллег или партнеров по бизнесу. Для сохранения стабильности, возможно, придется чем-то жертвовать.

Скорпион

Павел Глоба считает, что самым сложным днем для Скорпионов станет понедельник. Начиная с первого дня весны этих людей ждет сильный прирост силы, мотивации. Представителям данного Знака Зодиака стоит искать способы повышения своей энергетики, так как сильное биополе станет залогом успеха и стабильности. Астролог считает, что на этой неделе Скорпионов ждет мощный прилив творческой энергии. Которую можно пустить как в работу, так и в любовь. Неординарная внешности и поведение помогут привлечь удачу, внимание противоположного пола.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе ночные светила помогут избавиться от своих самых ужасных привычек, стать лучше в любом плане. К сожалению, некоторых проблем практически не избежать — например, ссор и конфликтов. Если не форсировать негативные эмоции, можно будет быстро достичь взаимопонимания с близкими людьми и второй половинкой. Павел Глоба считает, что сейчас не самое лучшее время для активного ведения дел в бизнесе и на работе. Заниматься решением обязанностей необходимо, а вот начинать что-то новое пока точно не стоит.

Козерог

Козерогам необходимо избавиться от мыслей, которые блокируют энергетику, поскольку на этой неделе их ждет постоянный стресс и много важных дел. Например, вполне возможно, что Козерогам придется отправиться в дальнюю дорогу, в командировку. Это отличное время для деловых поездок. Что касается отношений с противоположным полом, то тут Козерогов ожидают приятные моменты. Одинокие люди данного Знака обретут уверенность в себе. Удача на их стороне, поэтому они смогут найти вторую половинку или даже влюбиться.

Водолей

Водолеям ни в коем случае нельзя бросать в беде своих близких, вторую половинку, друзей. Если кому-то понадобится помощь, нужно будет ее оказать. Любовь, дружба и взаимные дела помогут Водолеям обрести уверенность в завтрашнем дне, привлечь к себе больше удачи. Если удастся найти любовь, лучше не спешить с признаниями, а сначала проверить любовную совместимость с человеком. В рабочей сфере настало время действовать, причем максимально решительно. Если этого не сделать, можно потерять новые возможности и мотивацию.

Рыбы

По мнению Павла Глобы, у Рыб наступает время, когда любовь выходит на первый план. Именно эта сфера станет самой главной для людей данного Знака. Важно действовать, причем максимально активно. Одиноким Рыбам важно проявлять инициативу и не бояться новых знакомств. Тем, кто уже в отношениях, модно раствориться в романтике. То же самое актуально и для работы. Если сидеть и ждать у моря погоды, ничего не выйдет. В конце недели Рыбам нужно будет восстановить энергетический баланс и как следует отдохнуть. Наступает время динамики и активности.