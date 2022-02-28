Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр





В последние дни в социальных сетях и на форуме Reddit появилось немало сообщений от игроков, которые испытывают проблемы с загрузкой игр на Xbox One и Xbox Series X | S. Проблемы бывают нескольких видов.

Первый вид проблем — это бесконечная загрузка игр. Например, игра может весить 19 Гб, а ее загрузка переваливает за этот размер и продолжается. Ниже можно видеть пример того, каким образом это выглядит.



Второй вид проблем — неправильное определение размера загрузки. Консоль указывает, что игроки должны загрузить астрономического размера игру. Как пишут пользователи в сети «складывается впечатление, что загружаешь весь интернет».



По какой причине возникают данные проблемы — пока неизвестно. Проблема массовая, поэтому можно ожидать ее исправления от Microsoft, а пока решить проблему можно удалив игру из очереди на загрузку и поставив ее загружаться заново.