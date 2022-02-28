Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр

Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр


В последние дни в социальных сетях и на форуме Reddit появилось немало сообщений от игроков, которые испытывают проблемы с загрузкой игр на Xbox One и Xbox Series X | S. Проблемы бывают нескольких видов.

Первый вид проблем — это бесконечная загрузка игр. Например, игра может весить 19 Гб, а ее загрузка переваливает за этот размер и продолжается. Ниже можно видеть пример того, каким образом это выглядит.

Второй вид проблем — неправильное определение размера загрузки. Консоль указывает, что игроки должны загрузить астрономического размера игру. Как пишут пользователи в сети «складывается впечатление, что загружаешь весь интернет».


По какой причине возникают данные проблемы — пока неизвестно. Проблема массовая, поэтому можно ожидать ее исправления от Microsoft, а пока решить проблему можно удалив игру из очереди на загрузку и поставив ее загружаться заново.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли получится
15 забавных примеров неудачных татуировок, гордиться которыми вряд ли
Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр
Игроки на Xbox столкнулись с проблемами при загрузке игр
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Анжелику Варум потеряли поклонники
Анжелику Варум потеряли поклонники
Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне
Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, поделилась кадрами из новой фотосессии
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, поделилась кадрами из
Метелев: "Часть нашего общества серьезно недооценивает происходящее"
Метелев: "Часть нашего общества серьезно недооценивает
В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»
В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко

Топ на сегодня

Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Мария Голубкина занялась продажей сучек
Таро-прогноз на март 2022 года
Таро-прогноз на март 2022 года

Еще по теме

EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной ошибки Xbox
Elden Ring уже доступна для предзагрузки на приставках Xbox
Игроки жалуются на проблемы с работой 4K Blu-Ray на Xbox Series X
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза