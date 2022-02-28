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Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины

Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины

Вчера вечером в США прошла 28-я церемония вручения премии SAG Awards. На красной ковровой дорожке появились Сальма Хайек, Селена Гомес, Леди Гага, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч, Брэдли Купер и многие другие звезды.

Выбор Гильдии киноактеров отличался от списка номинированных на "Оскар". Например, Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме "Спенсер", тут даже не попала в номинацию, а вот почти полностью проигнорированный академиками "Дом Gucci", наоборот, получил больше внимания. Лучшей актрисой в полнометражной картине в итоге назвали Джессику Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Лучшим актером стал Уилл Смит за роль в "Короле Ричарде".

И, конечно, впечатляющими оказались наряды знаменитостей — все уже "разминаются" перед "Оскаром". Сальма Хайек пришла на мероприятие в розовом платье Gucci, а Леди Гага снова сделала ставку на стиль старого Голливуда и предпочла платье с открытыми плечами Armani Prive и укладку с "холодной волной".

В этом параде люкса не обошлось и без политических заявлений. Так, Майкл Дуглас приколол на пиджак брошь в цветах украинского флага, а актеры Брайан Кокс и Майкл Китон со сцены выразили поддержку Украине и попросили коллег из России не оставаться в стороне.


Сальма Хайек
Риз Уизерспун
Селена Гомес
Николь Кидман
Кит Урбан и Николь Кидман
Леди Гага
Керри Вашингтон
Хелен Миррен
Ванесса Хадженс
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч
Эль Фаннинг
Кейт Бланшетт
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Джуно Темпл
Джессика Честейн
Мира Сорвино
Джулианна Маргулис и Кит Либерталь
Брэдли Купер
Джаред Лето
Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер
Эндрю Гарфилд
Мэгги Джилленхол
Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон
Винус Уильямс
Эльвира Линд и Оскар Айзек
Наоми Уоттс
Сандра О
Хавьер Бардем
Джейми Дорнан
Майкл Китон
Хейли Стейнфилд
Синтия Эриво
Розарио Доусон
Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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