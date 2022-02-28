Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины

Вадим Карасев

Вчера вечером в США прошла 28-я церемония вручения премии SAG Awards. На красной ковровой дорожке появились Сальма Хайек, Селена Гомес, Леди Гага, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч, Брэдли Купер и многие другие звезды.

Выбор Гильдии киноактеров отличался от списка номинированных на "Оскар". Например, Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в фильме "Спенсер", тут даже не попала в номинацию, а вот почти полностью проигнорированный академиками "Дом Gucci", наоборот, получил больше внимания. Лучшей актрисой в полнометражной картине в итоге назвали Джессику Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Лучшим актером стал Уилл Смит за роль в "Короле Ричарде".

И, конечно, впечатляющими оказались наряды знаменитостей — все уже "разминаются" перед "Оскаром". Сальма Хайек пришла на мероприятие в розовом платье Gucci, а Леди Гага снова сделала ставку на стиль старого Голливуда и предпочла платье с открытыми плечами Armani Prive и укладку с "холодной волной".

В этом параде люкса не обошлось и без политических заявлений. Так, Майкл Дуглас приколол на пиджак брошь в цветах украинского флага, а актеры Брайан Кокс и Майкл Китон со сцены выразили поддержку Украине и попросили коллег из России не оставаться в стороне.





Сальма ХайекРиз УизерспунСелена ГомесНиколь КидманКит Урбан и Николь КидманЛеди ГагаКерри ВашингтонХелен МирренВанесса ХадженсКирстен Данст и Джесси ПлемонсСофи Хантер и Бенедикт КамбербэтчЭль ФаннингКейт БланшеттУилл Смит и Джада Пинкетт-СмитДжуно ТемплДжессика ЧестейнМира СорвиноДжулианна Маргулис и Кит ЛибертальБрэдли КуперДжаред ЛетоКристин Баумгартнер и Кевин КостнерЭндрю ГарфилдМэгги ДжилленхолДжефф Голдблюм и Эмили ЛивингстонВинус УильямсЭльвира Линд и Оскар АйзекНаоми УоттсСандра ОХавьер БардемДжейми ДорнанМайкл КитонХейли СтейнфилдСинтия ЭривоРозарио ДоусонМайкл Дуглас и Кэмерон ДугласНадя Бесчетникова