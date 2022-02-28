Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России

Вадим Карасев

Американская криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки с электронными активами в России. По словам представителей биржи, эта мера носит временный характер, сообщается на сайте организации.

"Coinbase в настоящее время не поддерживает trades в вашей стране. Подпишитесь на наш блог, чтобы получить уведомление о включении поддержки вашей страны!" - говорится в сообщении.

Компания была основана в 2012 году, её создателями стали Брайан Армстронг и Фред Эрсам. На платформе торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Coinbase работает более чем в 100 странах, а штат составляет более 2 тысяч сотрудников. В 2021 году она обладала статусом крупнейшей криптовалютной биржи в США по объему торгов.

Ранее Ruposters писал, что Минфин предложил новые правила для покупателей криптовалюты.

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