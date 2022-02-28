Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России

Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России

Американская криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки с электронными активами в России. По словам представителей биржи, эта мера носит временный характер, сообщается на сайте организации.

"Coinbase в настоящее время не поддерживает trades в вашей стране. Подпишитесь на наш блог, чтобы получить уведомление о включении поддержки вашей страны!" - говорится в сообщении.


Компания была основана в 2012 году, её создателями стали Брайан Армстронг и Фред Эрсам. На платформе торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Coinbase работает более чем в 100 странах, а штат составляет более 2 тысяч сотрудников. В 2021 году она обладала статусом крупнейшей криптовалютной биржи в США по объему торгов.

Ранее Ruposters писал, что Минфин предложил новые правила для покупателей криптовалюты.

Россия криптовалюты Coinbase криптовалютная биржа
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России
Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Какому провайдеру отдать предпочтение для подключения интернета
Какому провайдеру отдать предпочтение для подключения интернета
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Сосо Павлиашвили с нежностью вспомнил об отношениях с Ириной Понаровской
Сосо Павлиашвили с нежностью вспомнил об отношениях с Ириной
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC

Топ на сегодня

В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег

Еще по теме

СМИ: Coinbase запустит сервис бескомиссионного трейдинга по подписке
Россия впервые запросила данные о клиентах биткоин-биржи Coinbase
Coinbase и Mastercard позволят покупать NFT с помощью банковских карт
Coinbase запустила кошелек в виде независимого расширения для браузера