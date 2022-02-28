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Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне

Маргарита Симоньян рассказала о зверствах на войне
Журналистка Маргарита Симоньян призналась, как легко озвереть на войне. Известная бизнесвумен разместила в микроблоге обращение к своей аудитории. Симоньян напомнила всем, что в свое время ей приходилось освещать военные события, и ей хорошо известно, к чему приводят призывы к жестокости. «Я бывала на войне. И я хорошо помню, что на войне очень легко и быстро озвереть. Я видела, как это происходило с людьми. И это происходило и со мной. Я была тогда даже не молодой, а юной, и отношения с религией у меня были не такие прочные, как сейчас. Я прекрасно помню, как наступает момент этого озверения, когда тебе не жалко никого — ни женщин, ни детей, — это все для тебя коллективный враг», — написала Маргарита Симоньян в микроблоге.
Маргарита Симоньян Журналистка предупредила всех о последствиях такого поведения и попросила делать все возможное, чтобы этого не произошло. «Сегодня я хотела бы предостеречь тех, кто призывает к зверству. Не надо это делать. Мы за что там бьемся? Мы бьемся за историческую возможность остаться нами. Людьми многонациональной России. С многонациональной и при этом русской душой. Благородной, великодушной, не похожей на другие», — заключила Маргарита Симоньян.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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