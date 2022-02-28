Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах

Актриса Мария Голубкина призналась, что пережила шок. Артистка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила свои первые очень тяжелые роды. «Я бы не решилась на домашние роды, но у меня первые роды были ужасные. Мне было 24 года. Мой тогдашний муж Коля Фоменко заплатил десять тысяч долларов врачам. Это было в 1998 году», рассказала Мария Голубкина.Мария Голубкина По словам актрисы, во время родов она лежала на кресле. «Врач достал канцелярские ножницы и говорит: «О, я же говорил, что надо ножницы закручивать». Ногтем закрутил ножницы и разрезал промежность. У врачей автобус отходил, поэтому я родила быстро. У меня разорвалась шейка матки. После этого я родила здорового и хорошего ребенка без проблем. Мне надо было вернуть себе нормальное психологическое состояние. После тех родов я год в себя прийти не могла», — заявила Мария Голубкина. Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей от Николая Фоменко. Анастасия появилась на свет в 1998 году, а Иван — спустя пять лет.