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Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах

Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Актриса Мария Голубкина призналась, что пережила шок.   Артистка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила свои первые очень тяжелые роды. «Я бы не решилась на домашние роды, но у меня первые роды были ужасные. Мне было 24 года. Мой тогдашний муж Коля Фоменко заплатил десять тысяч долларов врачам. Это было в 1998 году», рассказала Мария Голубкина.
Мария Голубкина По словам актрисы, во время родов она лежала на кресле. «Врач достал канцелярские ножницы и говорит: «О, я же говорил, что надо ножницы закручивать». Ногтем закрутил ножницы и разрезал промежность. У врачей автобус отходил, поэтому я родила быстро. У меня разорвалась шейка матки. После этого я родила здорового и хорошего ребенка без проблем. Мне надо было вернуть себе нормальное психологическое состояние. После тех родов я год в себя прийти не могла», — заявила Мария Голубкина. Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей от Николая Фоменко. Анастасия появилась на свет в 1998 году, а Иван — спустя пять лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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