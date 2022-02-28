Мария Голубкина занялась продажей сучек

Актриса Мария Голубкина влезла в рискованный бизнес. Совсем скоро зрители смогут насладиться новым шестисерийным фильмом Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». В нем занята и актриса Мария Голубкина, решившая накануне премьеры польстить режиссеру. Способ для этого выбран оригинальный, она начала продавать собак Германики породы ксолобай, появившихся от страстной любви юной алабайки со страстным представителем лысой породы ксолоитцкуинтли. «Такой собаки больше не будет ни у кого — можете быть уверены! Потрясающая мягкая шерсть, пахнут крутыми специями, очень добрые, умные, классные. Кобели по 40 тысяч рублей. Сучка — 60. Почему дороже? Хорошие сучки всегда дорого стоят», — рекламирует живой товар собачий дилер Голубкина в своем Инстаграм.Мария Голубкина Приемная дочь Андрея Миронова призналась, что Гай Германика сначала хотела вообще раздать внезапное потомство бесплатно, но продуманная актриса решила на этом заработать. А для того, чтобы подогреть интерес, она обещает покупателям свою вечную дружбу. «Кто поможет — мой друг навсегда: сказки на ночь буду читать, позову на нашу премьеру, будем обниматься и фоткаться», — завлекает Мария будущих хозяев уникальных четвероногих. Себе она при этом их не берет, утверждая, что у нее и без того две таксы, которые повсюду сопровождают свою звездную хозяйку.