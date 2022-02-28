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Метелев: "Часть нашего общества серьезно недооценивает происходящее"

Метелев: "Часть нашего общества серьезно недооценивает происходящее"

Депутат Государственной Думы Артем Метелев написал, почему в период информационной войны особенно поддерживает спецоперацию президента в защиту ДНР и ЛНР.

В настоящее время Метелев совместно с командой добровольцев организует работу волонтерских штабов #МыВместе. Метелев пишет, что они помогают тем, кто убежал от войны, в то время как параллельно в соцсетях началась война информационная. Он отмечает тот факт, что все последние годы люди пытались отстраниться от украинской повестки, мол, "сколько можно", а когда вспыхнуло - невозможно молчать. При этом депутат уверен, что "часть нашего общества серьезно недооценивает происходящее". По словам Метелева, недосказанность вводит в заблуждение, пеленой закрывает глаза.


"Правда в том, что мы - стратегический противник США и НАТО, это отражено в документах и нагнеталось с каждым днем. Не добив Советский Союз, Штаты все последние годы добивают СНГ по кусочкам. Революции в Киргизии, Грузии, Армении, попытки в Беларуси и Казахстане. В конце 13 года в братскую Украину, где живет мой дед, вонзили яд Майдана и пустили под откос. Это что, не война? Она максимально приблизилась к нашим границам и не уходит отсюда", - пишет депутат.

Он отмечает, что конфликт на Украине подогревался со всех сторон. Страна "напичкана" оружием НАТО.

"Нашу страну обманывали, нагло смотрели в глаза, кивали и поставляли оружие в Киев. Все встало на места, когда Президент открыто в декабре 2021 предложил США документально заверить гарантии безопасности России от войск НАТО, невступлению Украины в Альянс. Мы получили отказ. Вы просто вдумайтесь. Нам четко сказали - мы не дадим вам гарантий, что с вами не будет войны. Система мировой безопасности пошла в разнос, мы были вынуждены реагировать. Могли ли мы по другому? В среднесрочной перспективе - нет. Если бы сейчас мы не остановили НАТО, то завтра война пришла бы в наши дома", - пишет депутат.

Метелев уверен, что самое страшное в эти дни - стать расколотыми.

"Мы не имеем права это допустить. Нас давят и пытаются разделить, унижают русских за рубежом, атакуют экономику, издеваются над спортсменами. Мы, российский народ, должны объединиться в этот сложнейший этап нашей истории. Оставаться людьми, заботиться друг о друге, не поддаваться провокациям и верить в то, что скоро все закончится. Я уверен, что наш Президент знает, что делает. И, как и каждый из нас, надеюсь на мир", - заключил Метелев.

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По материалам: uposters.ru

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