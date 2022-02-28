Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S





Microsoft в рамках мероприятия Microsoft Game Stack, направленного на разработчиков под платформы Xbox (консоли и PC), рассказала специалистам игровой индустрии о новой версии технологии VRS. Напомним, что сейчас технология VRS уже используется на приставках Xbox Series X | S, но это версия, которая называется Tier1, тогда как архитектура AMD RDNA 2 на новых консолях Xbox поддерживает Tier2.

VRS — это технология, которая дает возможность снизить разрешение шейдеров изображения для повышения производительности, при этом не теряется качество изображения. Вторая версия технологии VRS позволяет достигать более высоких скоростей применения шейдеров и более высокого прироста производительности. За счет технологии удается снизить нагрузку на GPU, мощность которого может быть перенаправлена на другие задачи.

Специалисты могут посмотреть видео ниже, в котором Microsoft подробно рассказывает об использовании VRS новой версии на Xbox Series X | S. Обычным же игрокам просто остается ждать применение данной технологии в играх на Xbox Series X | S.

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