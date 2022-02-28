МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила на требование президента Украины Владимира Зеленского немедленно принять его страну в объединение. Она процитировала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая назвала это невозможным в ближайшей перспективе.

По словам Бербок, ЕС останется открытым для Украины и ее жителей, но присоединение к нему требует глубоких и интенсивных трансформационных процессов.

Глава Еврокомиссии вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы.

Как сообщал Ruposters, Брюссель намерен поставить на Украину боевые самолеты и топливо. Американские источники утверждают, что переговоры на этот счет уже начались.

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