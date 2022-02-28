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Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени

Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
35-летняя актриса Мирослава Карпович сожалеет, что люди ненавидят друг друга.   Артистка рассказала о том, как к ней смогла добраться из США младшая сестра Кристина. Актриса призвала людей быть добрее друг к другу. Звезды шоу-бизнеса выражают свою позицию о происходящем на Украине. При этом некоторые отказываются говорить на политические темы, а только призывают к миру. Актриса сериала «Папины дочки» тоже высказала свое мнение.
Мирослава Карпович «Я не понимаю людей. У них есть водопады и горы, моря и цветы, звезды и деревья. У них есть собаки и кошки, киты и слоны! У них есть лето, осень, зима и весна. У них есть кофе и шоколад, всевозможные фрукты и сладости! У них есть музыка и книги, друзья, семьи и любимые. Есть тысячи способов быть добрыми друг к другу, но они все еще продолжают бороться и ненавидеть друг друга», — отметила Карпович. Поклонники остались под впечатлением как от слов артистки, так и от антуражной съемки. «В какое непростое, страшное время мы живем. Терпения, мудрости и сил всем нам», «Наша самая лучшая девушка, одно имя чего стоит, Мира, хочется сказать мира нам всем», «Какие правильные слова!», «Волшебно красивая», — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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