Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко

Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
Певица Надежда Бабкина посвятила публикацию своей коллеге по «Модному приговору», Эвелине Хромченко в день ее рождения. Эвелина Хромченко накануне отметила день рождения. Одному из главных экспертов моды в нашей стране исполнился 51 год. В свой личный праздник именинница получила десятки поздравлений от близких друзей и коллег. Поздравила Хромченко и её соведущая по шоу «Модный приговор» на Первом канале — Надежда Бабкина. Народная артистка тепло высказалась о виновнице торжества. По словам руководителя ансамбля «Русская песня», они с Эвелиной много общаются как на работе, так и вне стен студии.
Эвелина Хромченко «Мы втроём - вы, Саша Васильев и я - очень сдружились за время совместной  работы. По-моему, у нас сложилась замечательная компания, которую зрители называют «золотым составом Модного приговора». Когда мы собираемся вместе, на съёмочной площадке царит полная гармония, потому что мы с полуслова понимаем друг друга», рассказала певица. Бабкина также призналась, что созванивается с Хромченко для того, чтобы получить совет о выборе подходящего образа. В их отношениях царит полная гармония и взаимопонимание. «Я счастлива, что имею возможность общаться с вами, в том числе и вне останкинских стен, созваниваться, обмениваться впечатлениями, вместе смеяться и рассуждать. Я благодарю вас за бесценные советы, поздравляю, люблю, ценю, уважаю и желаю бесконечно здравствовать и побеждать на всех фронтах», — написала Бабкина в Инстаграме. Надежда Георгиевна поблагодарила свою подругу и соведущую, что она помогает другим женщинам быть красивыми и стильными. «Благодаря вам, на улицах наших городов стало больше красивых и стильно одетых женщин. Примеряя новое платье, все мы думаем: «А что бы сказала Эвелина?» — признается певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»
В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Для Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox вышло крупное обновление
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады «ПолиТехОлимП-2022»
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове

Топ на сегодня

Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило релизное окно
Дополнение European Expansion для игры Wingspan («Крылья») получило

Еще по теме

Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину
Звезда «Модного приговора» Эвелина Хромченко перестала утаивать любимого
Надежда Бабкина оказалась в базе «Миротворца»
Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью