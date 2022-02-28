Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко

Певица Надежда Бабкина посвятила публикацию своей коллеге по «Модному приговору», Эвелине Хромченко в день ее рождения. Эвелина Хромченко накануне отметила день рождения. Одному из главных экспертов моды в нашей стране исполнился 51 год. В свой личный праздник именинница получила десятки поздравлений от близких друзей и коллег. Поздравила Хромченко и её соведущая по шоу «Модный приговор» на Первом канале — Надежда Бабкина. Народная артистка тепло высказалась о виновнице торжества. По словам руководителя ансамбля «Русская песня», они с Эвелиной много общаются как на работе, так и вне стен студии.Эвелина Хромченко «Мы втроём - вы, Саша Васильев и я - очень сдружились за время совместной работы. По-моему, у нас сложилась замечательная компания, которую зрители называют «золотым составом Модного приговора». Когда мы собираемся вместе, на съёмочной площадке царит полная гармония, потому что мы с полуслова понимаем друг друга», рассказала певица. Бабкина также призналась, что созванивается с Хромченко для того, чтобы получить совет о выборе подходящего образа. В их отношениях царит полная гармония и взаимопонимание. «Я счастлива, что имею возможность общаться с вами, в том числе и вне останкинских стен, созваниваться, обмениваться впечатлениями, вместе смеяться и рассуждать. Я благодарю вас за бесценные советы, поздравляю, люблю, ценю, уважаю и желаю бесконечно здравствовать и побеждать на всех фронтах», — написала Бабкина в Инстаграме. Надежда Георгиевна поблагодарила свою подругу и соведущую, что она помогает другим женщинам быть красивыми и стильными. «Благодаря вам, на улицах наших городов стало больше красивых и стильно одетых женщин. Примеряя новое платье, все мы думаем: «А что бы сказала Эвелина?» — признается певица.