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Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold

Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold


Сегодня, 28 февраля, последняя возможность забрать две игры по программе Games With Gold — это проекты Broken Sword 5: The Serpent’s Curse и Band of Bugs. Напомним, что доступ к играм по программе Games With Gold имеют подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse


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Сломанный Меч 5 — Проклятие Змея

Играя в роли бесстрашного американского адвоката Джорджа Стоббарта и дерзкой французской журналистки Нико Коллард, вы будете идти по следам похитителя картины и узнаете о смертоносном заговоре. Заговоре, корни которого лежат в тайнах древнее письменности…
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Band of Bugs


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Band of Bugs

Игра ориентирована на пошаговые тактические сражения между группами антропоморфных жуков, где каждый игрок управляет несколькими отдельными жуками.
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Напомним, сегодня стали доступны две мартовские игры по Games With Gold.

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По материалам: newxboxone

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