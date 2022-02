Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold





Сегодня, 28 февраля, последняя возможность забрать две игры по программе Games With Gold — это проекты Broken Sword 5: The Serpent’s Curse и Band of Bugs. Напомним, что доступ к играм по программе Games With Gold имеют подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse

Играя в роли бесстрашного американского адвоката Джорджа Стоббарта и дерзкой французской журналистки Нико Коллард, вы будете идти по следам похитителя картины и узнаете о смертоносном заговоре. Заговоре, корни которого лежат в тайнах древнее письменности…

Band of Bugs

Игра ориентирована на пошаговые тактические сражения между группами антропоморфных жуков, где каждый игрок управляет несколькими отдельными жуками.

Напомним, сегодня стали доступны две мартовские игры по Games With Gold.