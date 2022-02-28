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Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников

Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
50-летняя актриса Нонна Гришаева в шоке от происходящего. Артистка обратилась ко всем, кто активно интересуется ее мнением. Актриса призналась, что ощущает себя маленьким ребенком в зале суда. Звезда фильмов «День выборов» и «День радио» родилась в Одессе, а после распада СССР переехала в Москву. Нонна училась в Высшем театральном училище имени Щукина, после окончания которого начала активно строить карьеру в театре и в кино. Сейчас буквально все деятели культуры оказались в затруднительном положении. Многие поклонники звезд просят их поделиться своими взглядами на происходящие события, при этом замалчивание нередко агрессивно осуждается.
Нонна Гришаева Актриса заявила, что невероятно напугана и не знает, как действовать. «Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: «С кем ты хочешь жить: с папой или с мамой?.. Кого ты любишь?» Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму!.. И мне очень больно видеть, как они ругаются... Мне страшно, я забилась в угол и плачу», — откровенно поделилась Гришаева. Она продолжила вести аналогию с семейными проблемами. Звезда отметила, что не хочет, чтобы папа был маму, а она ему изменяла. «Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили... А я сяду между ними, возьму их за руки и перестану плакать», — резюмировала актриса. Нонна отключила возможность комментирования, чтобы снова не нарваться на негатив в собственный адрес. Актриса ясно дала понять, что не собирается делать выбор между двумя родными для нее странами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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