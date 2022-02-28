Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается последний понедельник уходящей зимы. Этот день пройдет под эгидой позитивной энергии — так считают нумерологи. Они рассказали, какое число будет главным и что это принесет нам с вами.

День идеально подходит для борьбы с негативом и избавления от неприятных воспоминаний. Ускорить процесс помогут пять способов настройки энергии на позитив. Не доверяйте сегодня случайностям. Берите под контроль свою жизнь, пока числа это позволяют сделать.

Число-покровитель 28 февраля 2022 года

Для начала необходимо узнать актуальное число дня. Для этого нужно сложить цифры, составляющие дату, прибавив к ним в конце порядковый номер дня недели. Понедельник — первый по счету, поэтому:

2+8+0+2+2+0+2+2+1=19. 1+9=10. 1+0=1.

Миром правит Единица — а это число активности и пробуждения сил. Также Единица символизирует любовь, общение и семейную связь. Она зажигает внутри нас огонь, дарит любовь и теплоту и желание достичь компромисса с окружающими людьми. По этой причине главным символом дня становятся пожатые руки. Если вы примете правильное и взвешенное решение, то сможете изменить свою жизнь к лучшему. Расширить границы возможного вам поможет смелость и искренняя доброта к окружающим.





События 28 февраля из прошлого

28 февраля 2013 года отрекся от престола папа Бенедикт XVI. Сегодня лучше не складывать полномочия и продолжать следовать установленным правилам и расписанию. Даже если все будет против вас, а уверенность пропадет, не прекращайте выполнять обязанности. Вскоре вы получите награду за упорство.

28 февраля 1991 года завершилась Война в Персидском заливе. Будем надеяться, что сегодня все враждующие стороны придет к пониманию и примирению. Это касается как рабочего коллектива или семьи, так и целых государств.

28 февраля 1935 года американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон. Если вы долго шли к своей цели, сегодня вам удастся ее достичь или приблизиться к ней вплотную.

Советы нумерологов на этот понедельник

Старайтесь избегать халатности в обращении с техникой. Единица может делать людей невнимательными.

Вполне возможно, что сегодня произойдут события, которые вам придется пережить впервые в своей жизни. Скорее всего, они будут положительными.

Нумерологи советуют проявлять больше доброты и ласки в отношении близких людей. Поддерживайте их и дарите им любовь.

Вечером после работы можно как следует развлечься, занявшись чем-нибудь приятным и полезным вместе с близкими. Важно закончить зиму на оптимистичной волне, поэтому ложитесь спать с добрыми мыслями.

Проявляйте больше решительности в делах и в любви. Вода под лежачий камень в такие дни точно не потечет.

Попробуйте не браться за всё сразу. Расставляйте правильно приоритеты и не торопитесь с решением задач. Будьте последовательными и осторожными. Успех ждет всех, кто жаждет перемен.

У некоторых людей может появиться желание всё бросить и сдаться, но делать этого нельзя, ведь успех близок. Не отказывайтесь от мечты, если они для вас действительно важна.

Талисманы удачи на 28 февраля

Руна Гебо. Данная руна олицетворяет счастье, радость и душевную гармонию. С ее помощью вы станете более стабильными эмоционально. Ничто не сможет вас заставить выйти из себя и потерять самообладание. Вот как она выглядит:





Аметист. Это лучший минерал на сегодня. Он очищает сознание от страхов, негатива им всего, что тормозит получение приятных эмоций.