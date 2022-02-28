Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию

Певец Олег Газманов столкнулся с непростой дилеммой. Артист ответил на вопросы своей 18-летней дочки Марианны о ситуации с Украиной. А после решил выложить эти простые объяснения в личный блог. «Вокруг России базы с оружием массового поражения, направленным на нас. Они построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! Время подлета ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО — минуты! Украину и хотят принять в НАТО! Накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам.Олег Газманов Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас», — сказал Газманов. Певец считает, что люди должны быть всегда со своей страной и народом, а если драка неизбежна, нужно первым идти в бой. Газманов согласен со многими, что спецоперация – это крайний случай, но, убежден артист, другого выхода у России не было. «Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире. Войну последнюю для всех», — прокомментировал Олег Газманов. Он призвал всех быть крепкими и сильными, чтобы, несмотря на санкции, укрепить экономику России и стать независимыми.