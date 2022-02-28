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Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части

Появились оценки игры ELEX II — они выше чем у первой части


Релиз игры ELEX II состоится завтра — 1 марта 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Проект уже успели оценить журналисты, которые сегодня опубликовали свои рецензии.

Игра ELEX II получает оценки выше, чем первая часть. На данный момент у нее рейтинг в 73 балла из 100 на сайте Opencritic, при этом 64% критиков рекомендуют опробовать проект. У первой части был рейтинг в 62 балла из 100 на Opencritic, при этом только 16% критиков рекомендовали опробовать игру.

Журналисты отмечают, что ELEX II — это классическая ролевая игра, в которой есть действительно большой и интересный игровой мир для исследования. В игре хороший сюжет, есть вариативность, имеются интересные квесты, но при этом некоторые критики ругают неярких персонажей.

Средние оценки игры связаны с «самобытностью проекта», как пишет ряд журналистов. Они отмечают, что игра буквально специально игнорирует некоторые сложившиеся для ролевых проектов за последние годы тренды: «Elex II игнорирует нынешний идеал геймдизайна и бушует в собственном странном ритме» (цитата по Gaming Nexus). Отмечается, что в игре не лучшая боевая система, которая понравится далеко не всем, плюс в проекте есть технические проблемы.


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По материалам: newxboxone

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