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Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской

Прохор Шаляпин прошелся по Лолите Милявской
Певец Прохор Шаляпин прокомментировал высказывания артистки. На днях Лолита Милявская разместила в своем инстаграме видео, в котором рассказала, как сильно переживает за свою 79-летнюю маму и единственную дочь Еву. Самые близкие люди певицы живут в Киеве. «У меня есть единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну… Прервитесь на какое-то время… Пусть выйдут старики, дети, женщины, все, кто не хочет участвовать в этом. Сделайте что-нибудь, это в ваших силах», — сказала Лолита.
Лолита Милявская На речь Лолиты отреагировал Прохор Шаляпин. В одном из своих комментариев в инстаграме. «Лола, дорогая! На два стула усесться одной попой у тебя не получится — это тебе не наш шоу-бизнес. Дешевые призывы и игра в миротворца — тоже цирк для бедных умом… Вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд и ты это прекрасно знаешь! Мы, мыслящие россияне, поддерживаем нашего президента. Тебе, кстати, именно Россия дала все. Без нашего государства ты работала бы у себя в Киеве на рынке», — высказался Шаляпин. Добавим, специальная операция на Украине началась 24 февраля.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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