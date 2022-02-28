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Сбербанк пообещал не менять условия выданных кредитов

Сбербанк пообещал не менять условия выданных кредитов

Сбербанк не планирует менять условия выданных ранее ипотечных и потребительских кредитов в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, говорится в телеграм-канале банка.

"Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит", - говорится в посте.


Банк России сегодня экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20% в связи с падением российского фондового рынка. "Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски", - говорилось в заявлении ЦБ.

Как писал Ruposters, Сбербанк пообещал поддержать свои дочерние компании в Белоруссии и Казахстане.

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По материалам: uposters.ru

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