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Сколько лет кадетству

Сколько лет кадетству

00:37  Автор: Евгения Филиппова



Первый кадетский корпус открылся в Санкт-Петербург 28 февраля 1732 года по указу Анны Иоанновны.

«Ныне весьма нужно, дабы шляхетство от младых лет в теории обучены, а потом и практику годны были. Того ради указали Мы: учредить Корпус Кадетов», — повелела императрица.

По изначальной задумке там должно было быть 200 дворянских детей в возрасте от тринадцати до семнадцати лет. Молодых людей нужно было обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерийскому искусству, фехтованию, верховой езде и «прочим к воинскому искусству потребным наукам».

Проект такого учреждения для дворянских детей представили посол России в Берлине граф Павел Ягужинский и глава военной коллегии Христофор Миних. Корпус открыли 28 февраля 1732 года. К июню число кадетов было уже 352 человека. 

Первый корпус в Москве открыли при императрице Екатерине II.

День 28 февраля в истории


Сейчас в России разветвлённая система кадетских корпусов, суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, а во многих школах созданы кадетские классы. Кадетские корпуса есть не только в системе Минобороны, но и, например, Следственного комитета и МЧС, при котором создан Кадетский пожарно-спасательный корпус Академии гражданской защиты.

Документы, статьи и справки, посвящённые этой теме, можно подробно изучить в виртуальном Музее истории российского кадетства.



#история #военные #дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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