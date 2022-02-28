Сосо Павлиашвили с нежностью вспомнил об отношениях с Ириной Понаровской

Певец Сосо Павлиашвили рассказал о романе с певицей Ириной Понаровской. Сосо Павлиашвили рассказал журналистам, что его удивляет поведение Ирины Понаровской. В 2018 году певица вернулась в шоу-бизнес и возобновила свою карьеру. Она записывает новые песни, но исполняет на концертах и телешоу и свои старые хиты. Павлиашвили, как оказалось, всё это время ждал звонка от Понаровской. Певец признался, что отношения с Ириной Витальевной были ему когда-то очень дороги. Они вместе выступали и гастролировали. Сосо с большой нежностью вспоминает о том, как они работали вместе, но Понаровская почему-то не позвала своего старого приятеля ни на одну съемку. Павлиашвили уверяет, что расстались они когда-то без конфликта, поэтому он не понимает, почему Понаровская его игнорирует.Ирина Понаровская «Это Ирочке задайте вопрос, почему меня не было в этих программах. Но то, что она поёт мои песни в этих передачах, тоже можно считать за моё участие. Я этим очень дорожу и горжусь. Хотя мы видимся с ней крайне редко», — цитирует Павлиашвили «Собеседник». Артист добавил, что, как и все фанаты, рад возвращению его подруги на сцену. Он подчеркнул, что по-другому и быть не может. «Мы – коллеги, которые всегда желали друг другу только хорошего и молились друг за друга», — добавил Павлиашвили.