Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring

Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring


Портал mapgenie известен выпуском интерактивных карт по играм. У них есть карты самых разных проектов: GTA, Forza Horizon, Dying Light и многих других. На днях состоялся релиз Elden Ring, и команда mapgenie выпустила интерактивную карту для новой игры FromSoftware.

Интерактивную карту Elden Ring от команды mappgenie можно посмотреть здесь. На ней отмечено многое, что имеется в игре — задания, NPC, предметы, враги и прочее. Поскольку игра только вышла, созданная карта не является финальной — разработчики обещают добавлять на нее новые элементы по мере их обнаружения игровым сообществом.

Напомним, что Elden Ring после релиза получила хорошие отзывы от критиков. На данный момент на сайтах-агрегаторах игровых рецензий проект имеет одни из самых высоких оценок за всю историю игровой индустрии.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Какому провайдеру отдать предпочтение для подключения интернета
Какому провайдеру отдать предпочтение для подключения интернета
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам
Сосо Павлиашвили с нежностью вспомнил об отношениях с Ириной Понаровской
Сосо Павлиашвили с нежностью вспомнил об отношениях с Ириной
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
Мирослава Карпович высказалась о тяжелом времени
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
17 примет весны: как привлечь удачу в марте 2022 года
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC
Сегодня в Game Pass добавляют Alice: Madness Returns на PC
Эти 5 игр покинут подписку Game Pass сегодня
Эти 5 игр покинут подписку Game Pass сегодня
Таро-прогноз на март 2022 года
Таро-прогноз на март 2022 года
Александр Васильев носит вещи до дыр
Александр Васильев носит вещи до дыр

Топ на сегодня

В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
В играх Blizzard будут награждать игроков за жалобы на других игроков
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Валерий Николаев после психушки может попасть за решетку
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
Xbox предпринимает попытки помочь китайским разработчикам
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные вещи
19 уморительных опоссумов, которые делают нелепые и очаровательные
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег
Рита Дакота сообщила, что осталась на Бали без денег

Еще по теме

Сравнение анимаций в Elden Ring и Dark Souls 3 показали на видео
Elden Ring — лучшая игра всех времен прямо сейчас на Opencritic
Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля