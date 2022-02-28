Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring





Портал mapgenie известен выпуском интерактивных карт по играм. У них есть карты самых разных проектов: GTA, Forza Horizon, Dying Light и многих других. На днях состоялся релиз Elden Ring, и команда mapgenie выпустила интерактивную карту для новой игры FromSoftware.

Интерактивную карту Elden Ring от команды mappgenie можно посмотреть здесь. На ней отмечено многое, что имеется в игре — задания, NPC, предметы, враги и прочее. Поскольку игра только вышла, созданная карта не является финальной — разработчики обещают добавлять на нее новые элементы по мере их обнаружения игровым сообществом.

Напомним, что Elden Ring после релиза получила хорошие отзывы от критиков. На данный момент на сайтах-агрегаторах игровых рецензий проект имеет одни из самых высоких оценок за всю историю игровой индустрии.