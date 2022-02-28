Студенты-волонтёры ВГПУ работают с детьми, приехавшими из ДНР и ЛНР

Волонтёрский проект организовали студенты Воронежского государственного педагогического университета: они работают с детьми, приехавшими в регион из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В настоящее время в проекте участвуют более 30 студентов с 1-го по 5-й курс, они курируют четыре объекта: три находятся в черте Воронежа, один – в Воронежской области, где размещены дети из интерната и детских домов.

«Наши студенты помогают воспитателям, проводят различные мероприятия, помогают наладить образовательный процесс. Все они прошли программу специальной подготовки, в том числе инструктаж о техниках общения с детьми, о выстраивании психологического взаимодействия, а также программы мероприятий», – рассказал проректор ВГПУ по воспитательной работе Дмитрий Ефремов.

Курируют работу специалисты кафедры социальной педагогики.

В настоящее время студенты работают с 312 детьми. В дальнейшем ВГПУ планирует расширить охват работы и организует подготовку и инструктаж для всех желающих.

С 28 февраля Минпросвещения России организует горячую линию по оказанию консультационной поддержки детям, прибывшим на территорию Российской Федерации. К этой работе смогут подключиться студенты-волонтёры педвузов, подведомственных Министерству просвещения. Студенты-волонтёры будут помогать приехавшим из Донецкой и Луганской Народных Республик школьникам и студентам осваивать образовательные программы, выполнять домашние задания, проводить дополнительные задания, а также организовывать воспитательные и внеурочные мероприятия.

Заявка на получение консультационной поддержки детей, прибывших на территорию Российской Федерации, направляется представителем руководства образовательной организации на адрес электронной почты [email protected] с обязательным указанием темы письма: «ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ/регион».

Оператором горячей линии является Академия Минпросвещения России, дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (800) 200-91-85.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.