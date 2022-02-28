Таро-прогноз на март 2022 года

Вадим Карасев

Март — это время перемен, когда сама природа подталкивает к покорению новых вершин. Таро-прогноз на март 2022 года поможет Знакам Зодиака не сбиться с пути и обеспечить себе прекрасное будущее.

Начало весны — радостная пора. Сил становится больше, а значит, наступает фаза активной работы. Исполнить заветные мечты, преуспеть в делах и наладить личную жизнь в марте Знакам Зодиака помогут подсказки старших Арканов колоды Последствий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады и задействовать интуицию, чтобы разгадать то, что написано между строк.

Овен





В начале марта Овнам для собственной безопасности необходимо контролировать свое поведение. Аркан «Дурак» говорит о том, что неосторожные слова или действия могут стать причиной конфликта как в деловой среде, так и с близкими. Умение вовремя остановиться предотвратит нежелательные события.

Аркан «Умеренность» в раскладе говорит о возможности справиться с нежелательными эмоциями. Овнам пойдут на пользу медитации, благодаря которым получится обновить энергию и освободиться от накопившегося негатива. Также по этой карте нельзя принимать решения, не обдумав их последствий.

В конце марта по карте «Башня» Овнам предстоит поменять мировоззрение и оставить в прошлом все то, что утратило актуальность. Аркан указывает на период, когда перемены врываются в жизнь, и для того, чтобы они были к лучшему, важно не сопротивляться происходящим событиям.

Телец





Аркан «Дьявол» выступает для Тельцов предупреждением. В начале марта потакание слабостям, чрезмерные траты и самообман не помогут достичь новых вершин, а лишь заведут в тупик и испортят репутацию.

По карте «Солнце» проблемы остаются позади. В раскладе для Тельцов Аркан говорит о том, что наступает время решительных действий: препятствий на пути нет, а значит, настала пора приложить усилия для достижения поставленных задач.

Карта «Иерофант» призывает Тельцов оставаться мудрыми и не совершать поступков, которые могут привести к неприятностям. Совет карты — расставить приоритеты и действовать постепенно, не забывая перенимать опыт мудрых наставников.

Близнецы





Аркан «Дьявол» открывает весну, призывая Близнецов отказаться от любых рисков и поспешных действий. Неприятности не заставят себя ждать, если потерять бдительность и пойти на поводу сиюминутных прихотей.

Аркан «Мир» символизирует завершение трудностей. Близнецы смогут привлечь в жизнь позитивные перемены, действуя не спеша и находя компромиссные решения. По этой карте легко разрешаются разногласия и восстанавливаются дружеские отношения.

Карта «Императрица» в раскладе на конец марта указывает на позитивные события. По этому Аркану Близнецы смогут найти верный путь к счастью, наладить личные отношения и обрести гармонию в семейной жизни.

Рак





Ракам в начале марта не повредить осторожность. Аркан «Дурак» говорит о том, что халатное отношение к делам и невнимание к деталям навредят планам и вместо успеха приведут к новым проблемам.

Аркан «Императрица» говорит о периоде, когда Раки смогут привлечь изобилие в свою жизнь. Совет карты — быть мудрыми и не спешить, позволяя себе отдых и размышления. Такая тактика убережет как от ошибок, так и от ссор.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта неожиданных перемен. Ракам важно оставаться в состоянии покоя и анализировать события, чтобы вступить в игру вовремя, взять бразды правления в свои руки и изменить судьбу к лучшему.

Лев





Карта «Маг» говорит о том, что март начнется активно. Львам для достижения новых успехов потребуется ловкость и умение подстраиваться под обстоятельства. Аркан сулит успех и почет тем, кто будет принимать самостоятельные решения и не побоится перемен.

По карте «Колесо фортуны» Львов ждут неожиданные события, повлиять на которые сразу не получится. Совет карты — не торопиться с выводами и понаблюдать за тем, что происходит. Это поможет сделать верные выводы и вновь управлять событиями.

По карте «Правосудие» Львы должны оставаться честными и непредвзятыми. Каждое решение будет менять судьбу, а значит, важно не допустить промахов или ошибок. Принимать правильные решения будет проще, находясь в состоянии душевного равновесия.

Дева





Аркан «Солнце» сулит Девам отличное начало марта. По этой карте будет возможность набраться сил и восстановить энергию для решительных шагов навстречу своему счастью. Также карта указывает на новые перспективы, которые помогут привлечь успех.

По карте «Император» Девам нельзя принимать решения, находясь во власти эмоций. Аркан указывает на время, когда можно запросто опорочить себя неверными действиями, поэтому каждый шаг должен быть обдуман.

Карта «Суд» говорит о том, что Девы смогут освободиться от трудностей и сковывающих обстоятельств. Для того чтобы не навлекать на себя неприятностей, важно оставаться честными и неподкупными.

Весы





Карта «Император» говорит о том, что Весы смогут получить поддержку со стороны и с помощью властного человека решить свои проблемы. Также Аркан говорит о том, что Весам предстоит хорошо потрудиться, чтобы получить достойную награду.

В середине марта по карте «Верховная жрица» Весам не стоит игнорировать предчувствий. Благодаря вниманию к интуиции получится расширить горизонты и получить подарки судьбы, успешно избегая трудностей.

В конце месяца Весы могут засомневаться в себе и своих силах, и карта «Луна» выступает предостережением. Необоснованная тревога может стать причиной промахов, а значит, нужно работать над собой, повышая самоуверенность.

Скорпион





Риск оступиться и принять неверное решение в начале марта по карте «Дурак» Скорпионы могут преодолеть успешно, если не будут отвлекаться от дел и будут отвечать за то, что говорят и делают.

По карте «Верховная жрица» Скорпионов ждет период, когда действовать нужно осмотрительно. Некоторые события будут двоякими, и чтобы разобраться в ситуации, нужно время и внимание к предчувствиям, которые не обманут.

Карта «Влюбленные» указывает Скорпионам на необходимость изменить жизнь. По этому Аркану нужно принять ответственное решение, а также отказаться от помощи со стороны — выбирать нужно сердцем.

Стрелец





Карта «Мир» открывает перед Стрельцами новые горизонты. По этому Аркану препятствий на пути не будет, а значит, можно смело покорять новые вершины и осуществлять свои заветные мечты.

Аркан «Суд» говорит о том, что Стрельцы получат награду и смогут освободиться от сковывающих факторов. Совет карты — действовать решительно, но при этом соблюдать правила и не рисковать понапрасну.

Карта «Верховная жрица» призывает Стрельцов быть внимательными. Знаки судьбы помогут не ошибиться с выбором пути и уберегут от неприятностей. Аркан также говорит о том, что месяц завершится позитивно, если не спешить.

Козерог





«Отшельник» в раскладе на начало марта — карта, призывающая Козерогов не рваться в бой. По этой карте важно уделить время себе, отдохнуть и набраться сил. Время, проведенное в спокойной обстановке, пойдет на пользу.

По карте «Колесо фортуны» Козероги столкнутся с тем, что ситуация выйдет из-под контроля. Внезапные события — не повод для паники, ведь они происходят, меняя жизнь и подталкивая к расширению горизонтов.

Аркан «Мир» для Козерогов в раскладе на месяц — долгожданный знак о том, что жизнь меняется к лучшему. Проблемы остаются за спиной, сглаживаются острые углы конфликтов и появляется возможность заявить о себе.

Водолей





Первая карта расклада «Иерофант» означает, что Водолеям не стоит торопиться с действиями. В начале марта нужно расставить приоритеты, чтобы успеть все вовремя и не тратить время на пустяки.

Аркан «Отшельник» говорит о вынужденной изоляции. По этой карте Водолеи смогут на время отойти от дел и ограничить общение с окружением, чтобы восстановить силы и определиться с вектором движения.

По карте «Сила» от Водолеев потребуется решительность. Аркан указывает на возможность справиться с трудностями, если не медлить, но при этом не допускать халатного отношения к своим обязанностям.

Рыбы





«Император» в раскладе на начало месяца — карта, указывающая на новые успехи и перспективы. Рыбы смогут завоевать популярность, а также без труда достичь поставленных задач, если будут мудро править своей жизнью.

Аркан «Дурак» обещает отличные перспективы, но с некоторыми нюансами. Рыбы должны быть готовы к переменам, быть любознательными и пытливыми, но при этом не терять бдительности и концентрации.

«Сила» в раскладе — карта решительности и упорства. Рыбы смогут получить награду за свои труды, если не будут пасовать перед временными трудностями и не станут позволять окружению диктовать свои условия.