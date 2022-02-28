Татьяна Брухунова показала, как подросший сын тянется к книгам

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Бухунова поделилась свежим фото с сыном Ваганом, который уже интересуется книгами. Жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова показала подросшего сына в своем Instagram. На снимке малыш Ваган тянется к книжкам в шкафу, красочно показывая приоритеты в семье артиста. Мальчик заметно вытянулся, отрастил черные волосы и даже затылком напоминал своего знаменитого 76-летнего отца – Евгения Петросяна.Ваган Петросян Кстати, кроха Ваган — единственный сын Евгения Вагановича. У Петросяна также есть взрослая дочь Викторина от первой жены. В марте наследнику известного комика исполнится два годика. Жена Петросяна также дала два «ценных» совета, что делать, если отключат Instagram и Telegram. Татьяна Брухунова считает, что люди наконец-то должны заняться делом.Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова на фоне всеобщей истерии по поводу возможного отключения Instagram, создала остроумный пост. «Ребят, на случай, если заблокируют инсту – идите работать», — написала она в stories Instagram. Сейчас многочисленные звезды и блогеры массово публикуют похожие тексты в своих аккаунтах, но только с другим концом – с указанием кода или ссылки на их Telegram. Вторая публикация Татьяны Брухуновой продолжила шутку. «На случай, если телега тоже работать не будет, вот мой почтовый голубь», — можно прочитать в послании жены комика.