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В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»

В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+»

В Омске с 1 марта по 5 апреля пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «Вуз! Меdia+», сообщает пресс-служба Омского государственного педагогического университета.

Мероприятие проведет ОмГПУ. Соорганизатором медиасобытия выступит Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина.

Участниками станут студенты, магистранты, молодые специалисты пресс-служб ведущих вузов Омской области и других регионов России.

«В настоящее время активное вовлечение студенческой молодежи нашей страны в работу средств массовой информации является приоритетным направлением государственной молодежной политики и вузовского сообщества. Омский государственный педагогический университет поддерживает студентов, развивающихся в сфере медиа. Мы сотрудничаем со многими организациями СМИ нашего региона, а также за его пределами. Участие в медиадеятельности дает отличные возможности нашим студентам получать дополнительные навыки и усовершенствовать свои компетенции. Это еще один плюс, который поможет стать студентам конкурентоспособными на рынке труда», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В рамках форума пройдет подготовка студенческой молодежи по программе дополнительного профессионального образования в медиасфере. Целями обучения являются повышение медиаграмотности, поддержка талантливых молодых людей – создателей современного медиаконтента. На мероприятии пройдут диалог на равных, экскурсии по медиахолдингу «МКР-медиа» и по современному медиапространству Центра управления регионом, мастер-классы «Личный бренд в социальных сетях: создание и упаковка» и «Стратегия медиапродвижения и лайфхаки медиапланирования», проектно-аналитическая сессия, круглый стол «Роль медиа в развитии региона» и др.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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