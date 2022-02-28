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В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады «ПолиТехОлимП-2022»

В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады «ПолиТехОлимП-2022»

В Татарстане подвели итоги VIII Республиканской политехнической междисциплинарной олимпиады «ПолиТехОлимП-2022» среди студентов профессиональных образовательных учреждений, осваивающих профессиональные программы технического профиля, сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Мероприятие прошло на базе Нижнекамского агропромышленного колледжа. Целями олимпиады стали выявление способностей, развитие политехнического кругозора и формирование интереса к изучению политехнических дисциплин среди студентов профессиональных образовательных учреждений Республики Татарстан. В ней приняли участие 24 студента из 24 колледжей и техникумов РТ. Участникам олимпиады предстояло пройти политехнический тест, состоящий из 50 вопросов, и решить технические головоломки.

По результатам оценки независимого жюри определились победители и призеры олимпиады:

1-е место:  Р.Р. Габитов, ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» (руководитель С.М. Астраханцева);
2-е место: А.В. Романов, ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» (руководители Е.Н. Павлова, И.А. Вологодская, А.И. Галимова, С.Г. Иванова);
3-е место: Т.Р. Мухамадиев, ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королева» (руководители А.Ш. Махалова, Т.А. Краснова), и М.Н. Билялов, ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» (руководитель С.В. Титов).

# Общество
По материалам: edu.ru

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