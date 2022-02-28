Вера Брежнева высказалась о ситуации на Украине: "Остановите войну"

Вадим Карасев

Вера Брежнева, уроженка Украины и экс-вокалистка украинской группы "ВИА Гра", прокомментировала военную спецоперацию в стране. Звезда подчеркнула, что она никогда не делила русских и украинцев, но сейчас настал серьезный момент.

Мои мама и бабушка — русские. Папа и дедушка — украинцы. Оба народа — мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделайте это (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Вера.

Певица опубликовала в инстаграме фотографии и видео происходящего на Украине и подчеркнула, что это коснулось и ее семьи тоже.

Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. И все до единого украинцы молят русских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!

Это не первое высказывание Брежневой о ситуации на Украине. 24 февраля артистка опубликовала в сторис видео из Харькова и написала:Даже в самых своих страшных снах я не могла представить, что Россия когда-нибудь нападет на Украину. Но сейчас это не сон.

Кроме Веры Брежневой, военную операцию на Украине осудили ее бывшие коллеги по группе Альбина Джанабаева и Анна Седокова, а также многие российские звезды — Данила Козловский, Юрий Дудь, Земфира, Ксения Собчак и другие.

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