Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева высказалась о ситуации на Украине: "Остановите войну"

Вера Брежнева высказалась о ситуации на Украине: "Остановите войну"

Вера Брежнева, уроженка Украины и экс-вокалистка украинской группы "ВИА Гра", прокомментировала военную спецоперацию в стране. Звезда подчеркнула, что она никогда не делила русских и украинцев, но сейчас настал серьезный момент.

Мои мама и бабушка — русские. Папа и дедушка — украинцы. Оба народа — мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделайте это (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Вера.

Певица опубликовала в инстаграме фотографии и видео происходящего на Украине и подчеркнула, что это коснулось и ее семьи тоже.

Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. И все до единого украинцы молят русских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!


 


Это не первое высказывание Брежневой о ситуации на Украине. 24 февраля артистка опубликовала в сторис видео из Харькова и написала:Даже в самых своих страшных снах я не могла представить, что Россия когда-нибудь нападет на Украину. Но сейчас это не сон.

Кроме Веры Брежневой, военную операцию на Украине осудили ее бывшие коллеги по группе Альбина Джанабаева и Анна Седокова, а также многие российские звезды — Данила Козловский, Юрий Дудь, Земфира, Ксения Собчак и другие.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
МИД ФРГ ответил на требование Зеленского о немедленном приеме в ЕС
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады «ПолиТехОлимП-2022»
В Татарстане подвели итоги Республиканской олимпиады
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Алексей Чадов высказался о мимолетных романах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With Gold
Напоминаем: последний шанс забрать эти 2 игры по программе Games With
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Microsoft рассказала о новой версии VRS для Xbox Series X | S
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить наркозависимость
«7 лет без наркотиков»: Стас Пьеха рассказал, что можно победить
Студенты-волонтёры ВГПУ работают с детьми, приехавшими из ДНР и ЛНР
Студенты-волонтёры ВГПУ работают с детьми, приехавшими из ДНР и ЛНР
Сбербанк пообещал не менять условия выданных кредитов
Сбербанк пообещал не менять условия выданных кредитов
Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России
Криптовалютная биржа Coinbase остановила все сделки в России
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и заявления в поддержку Украины
Как прошла премия SAG Awards в Голливуде: звезды на красной дорожке и

Топ на сегодня

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю — с 21 по 27 февраля
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Почти тысяча детей с Донбасса начали обучение в воронежских школах
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Олег Газманов объяснил дочке, почему Россия проводит спецоперацию
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников
Нонна Гришаева заявила, что в ужасе от нападок поклонников

Еще по теме

Вера Брежнева показала места своего детства (фото)
Вера Брежнева пошутила в Instagram над собой, Ксенией Собчак и знакомством с Дональдом Трампом
Вера Брежнева не понимает, почему никогда не получила музыкальную премию в Украине
Вера Брежнева вместе с дочерьми показали стойку на голове (ФОТО)