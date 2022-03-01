20+ минут нового геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, игра выходит в марте





В конце марта, 25 числа, состоится релиз игры Tiny Tina’s Wonderlands на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Сегодня журналисты опубликовали ролики по игре и первые превью, сыграв в демонстрационную версию, которую им предложили опробовать. В целом, отзывы об игре положительные.

Журналисты отмечают, что игра Tiny Tina’s Wonderlands понравится не только фанатам Borderlands, она нацелена на гораздо большую аудиторию. В игре сохранен специфичный юмор серии, в плане геймплея к разнообразному оружию добавилась магия и ближний бой, а заявленный кооператив (который журналисты не имели возможность опробовать в демо-версии) должен сделать игру веселой для компаний игроков.

Ниже можно посмотреть больше 20 минут геймплея Tiny Tina’s Wonderlands, которые были опубликованы на канале Borderlands.

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