Александр Жулин возмущен снятием наших спортсменов с международных соревнований

В последние дни российских спортсменов начали отстранять от участия в крупных международных соревнованиях. По этому поводу высказался Александр Жулин. Казалось бы, спорт должен быть вне политики, но в нынешних реалиях это совсем не так. Наши спортсмены, большая часть жизни которых уходит на изнурительные тренировки с целью завоевывать медали престижных международных соревнований, похоже, остались за бортом. ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от турниров под своей эгидой до дальнейшего указания руководства. Хоккеисты получили аналогичные санкции — пока они не смогут показать свою мощь на чемпионате мира-2022 и на молодежных и юношеских соревнованиях. Жесткие ограничения коснулись представителей фигурного катания, шорт-трека, конькобежного спорта, а также волейболистов, лыжников.Александр Жулин «Спорт и политику не надо смешивать никогда. К сожалению, как все началось на Олимпиаде, так и продолжается. Я думаю, будет только ухудшение, вообще непонятно, когда вернемся на международную арену. Я очень переживаю, это очень плохая информация. Ничего не поделаешь, мы из одной лодки, и пойдем вместе до конца, будем смотреть, чем это все закончится, это ужасно», — высказался о ситуации тренер по фигурному катанию Александр Жулин в sports.ru. Теперь неизвестно, примут ли россияне участие в Паралимпиаде, которая стартует в Пекине 4 марта и завершится 13 числа. Пока в России не будут проводиться крупные спортивные мероприятия. Так, уже отменены следующие соревнования: этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле, этап Кубка мира по лыжным гонкам и многие другие состязания. «Мы переживаем один из самых сложных периодов в нашем взаимодействии с международными федерациями. Рекомендации Международного олимпийского комитета и федераций являются неадекватными и политизированными. Мы должны спокойно проанализировать эту ситуацию. По отзыву мероприятий из России мы должны внимательно рассмотреть контракты, чтобы возместить средства, затраченные на организацию. Очень важно сохранить диалог с руководством международных федераций. Надеемся, что это не долгосрочное решение. Мы будем продолжать защищать наших спортсменов. С нашей точки зрения допущено главное нарушение — отсутствие равенства между спортсменами. Главная задача для нас сейчас — помочь спортсменам вернутся в Россию. Над этим мы и работаем», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.