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Алина Кубатиева стала победителем конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

Алина Кубатиева стала победителем конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

Преподаватель английского языка общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии Алина Кубатиева стала победителем конкурса «Учитель года заграншкол МИД России», сообщает Минпросвещения России.

Конкурс включал несколько туров. Первый объединил три испытания: «Медиавизитка», «Урок» и «Эссе», в ходе которых участники продемонстрировали свои педагогические наработки, профессиональные компетенции в сфере проведения и анализа урока, а также видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности.

В рамках второго тура лауреаты провели мастер-классы с фокус-группой в дистанционном формате.

В третьем туре приняли участие пять призёров: они выступили на пресс-конференции и ответили на вопросы представителей педагогической общественности и экспертов.

Участниками конкурса «Учитель года заграншкол МИД России», который впервые проводится в 2022 году, стали 36 учителей, работающих в школах при российских посольствах и генконсульствах в 34 странах мира.

Конкурс «Учитель года заграншкол МИД России», учредителем которого выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации, проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей, повышения престижа педагогической профессии и распространения инновационного опыта педагогов, работающих в российских заграншколах.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, оператором конкурса выступает Академия Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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