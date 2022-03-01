Алла Пугачева влюбилась в мужчину с первого взгляда

Композитор рассказал о любовнике певицы Аллы Пугачевой. Виталий Окороков поделился своими воспоминаниями о работе с российскими знаменитостями. В свое время он писал песни для многих звезд эстрады и был свидетелем того, что происходило в их жизни. Так, музыкант признался, что именно с его легкой руки у Аллы Пугачевой в 90-е годы вспыхнул бурный роман с Сергеем Челобановым. По словам Окорокова, тогда его коллега только приехал в Москву вместе с женой и двумя детьми, пытался пробиться на эстраду, и он решил ему помочь. «Работает он аранжировщиком на студии у Укупника. Аркаша уже тогда дружил с Пугачевой, был вхож в дом. И однажды я его попросил: «Покажи Челобанова Пугачевой. У него интересные песни, голос». Так он и сунул ей кассету. Проходит недели две. И вдруг Алла звонит Укупнику в два часа ночи: «Что за кассета? Кто это поет? Какой-то хриплый голос...» — рассказал композитор.Алла Пугачева и Сергей Челобанов Примадонне так понравился начинающий артист, что она настояла на немедленной встрече с ним. Однако их знакомство прошло вовсе не так, как ожидала Алла Борисовна. Челобанов не стал ей льстить и угождать, чем и покорил певицу, совершенно потерявшую от него голову. Примадонну не смутил даже тот факт, что ее протеже в прошлом имел судимость (он сидел в тюрьме за кражу синтезатора). «Челобанов входит, Алла ему: «Привет». И он ей в ответ: «Привет. Чо звала? Какие проблемы?». Она рот так открыла… Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка...» — отметил Окороков в интервью «КП». Роман звездной пары продлился четыре года, причем артистов не смущало, что оба они не свободны: на тот момент Пугачева состояла в браке с Евгением Болдиным, а Челобанов не хотел оставлять семью. Закончились же их отношения, когда Алла Борисовна вышла замуж за Филиппа Киркорова, что стало для ее любовника полной неожиданностью.