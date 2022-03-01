Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции

Оперная певица Анна Нетребко и многие другие деятели искусства остались без работы. Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от дирижера дистанцироваться от операции России на Украине. 68-летний Валерий Гергиев не выполнил требование и был уволен. А театр Ла Скала исключил Анну Нетребко из мартовских спектаклей. Всемирно известный российский дирижер отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Ранее его просили занять четкую позицию относительно военной операции России на Украине. Бургомистр Мюнхена требовал Гергиева дать ответ в понедельник, но тот так и не выступил с заявлением. В итоге Валерия Абисаловича уволили. «Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством. Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого», — цитирует ТАСС заявление Дитера Райтера.Анна Нетребко Гергиев занимал должность главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года, но был расторгнут. Ранее Карнеги-холл в Нью-Йорке тоже прекратил сотрудничество с Валерием Гергиевым, а также с Денисом Мацуевым. Театр Ла Скала потребовал от Гергиева осудить действия России на Украине. В противном случае дирижеру грозит разрыв сотрудничества. Ближайший спектакль «Пиковая дама», где дирижирует Валерий Абисалович, запланирован в афише миланского театра на 5 марта. Ла Скала также исключил Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на ее «болезнь». По сообщениям итальянской прессы, оперная дива не будет участвовать в спектаклях 9, 12, 16 и 19 марта. «Я здорова, но не приеду. Неправда!» — написала Нетребко.