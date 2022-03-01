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Азиза обнародовала тайный роман с Александром Малининым

Азиза обнародовала тайный роман с Александром Малининым
57-летняя певица Азиза рассказала об отношениях с исполнителем романсов, Александром Малининым. Азиза, недавно расставшаяся с молодым мужем Александро Лортэ, поделилась неожиданными подробностями своей личной жизни: артистка рассказала о связи с коллегой по цеху Александром Малининым. Певица утверждает, что роман с музыкантом у нее случился в далеком 1988 году. В то время они оба были свободны: артист только расстался с Ольгой Зарубиной, а Азиза еще не встретила достойного спутника. Знаменитости встретились на музыкальном конкурсе и сразу же понравились друг другу. Если верить певице, Малинин был серьезен на ее счет и успел познакомить возлюбленную с мамой. Однако Азиза в итоге оставила его ради другого мужчины. «Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — уточнила артистка в беседе с Sobesednik.
Александр Малинин с женой Эммой После расставания с коллегой Малинин недолго оставался одиноким и вскоре познакомился с врачом-гинекологом Эммой Залукаевой, с которой сыграл свадьбу в 1990 году. Певец утверждает, что его третий брак оказался самым счастливым и он наконец-то встретил свою судьбу. Азиза же устроить личное счастье не смогла. Очередную попытку она сделала в прошлом году, отправившись под венец с итальянцем Александро Лортэ. Певица очень хотела, чтобы у них с молодым мужем были дети, однако в силу возраста и состояния здоровья уже не могла подарить избраннику наследника. В итоге артистке пришлось оказаться от Лортэ, чтобы дать ему возможность стать отцом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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