Back 4 Blood: уже больше 10 миллионов игроков и скорый выход DLC





Разработчики игры Back 4 Blood рассказали о достигнутых успехах и поделились планами по развитию проекта в будущем. Основные моменты, которые рассказала студия Turtle Rock:

Игра Back 4 Blood преодолела аудиторию в 10 миллионов игроков. «Достижение такой вехи за короткое время с момента запуска Back 4 Blood — историческое событие для нашей студии и этой франшизы», — заявил генеральный менеджер Turtle Rock Studios Стив Голдштейн в пресс-релизе.12 апреля Back 4 Blood получит DLC под названием «Tunnels of Terror». В DLC игрокам обещают семь различных подземелий с новыми типами врагов. Кесь игровой контент, включенный в дополнение, будет доступен всем игрокам в группе, если хотя бы один игрок в этой группе приобрел его.В дополнении есть два новых героя — Шарис (пожарный с топором) и Хэн («крутой, как гвоздь, серьезный ресторатор»).В дополнение также входит: 8 эксклюзивных скинов для персонажей, 7 новых легендарных видов оружия, 12 новых скинов для оружия, новые карты и многое другое.Одновременно с релизом DLC выйдет обновление, где игроков ждет новый уровень сложности — «Нет надежды». Он выше всех предыдущих уровней.

Кроме того, разработчики Back 4 Blood обещают, что в игре не будет никаких микротранзакций — косметических или иных. При этом, их не будет ни с этим DLC, ни с последующими обновлениями.

Напомним, что игра Back 4 Blood доступна в Game Pass.