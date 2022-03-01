Борис Гребенщиков прокомментировал ситуацию на Украине: "Это безумие"

Вадим Карасев

Борис Гребенщиков высказался против военной спецоперации на Украине. Музыкант выложил в соцсетях видео с коротким сообщением:

Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее, — позор России.

Это не первый комментарий БГ по поводу сложившейся ситуации. 25 февраля он опубликовал в фейсбуке следующий пост:Эта война — безумие и позор России. Аквариум.Против спецоперации на территории Украины, которая по приказу президента РФ Владимира Путина началась 24 февраля, уже высказались и многие другие российские музыканты, в том числе Земфира, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Оксимирон и Сергей Лазарев. Не стали молчать и актеры (Данила Козловский, Никита Ефремов, Варвара Шмыкова), телеведущие (Иван Ургант, Елена Летучая, Юлия Меньшова) и журналисты (Юрий Дудь, Маша Федорова, Михаил Зыгарь). Но некоторые знаменитости поддержали спецоперацию — например, Никита Михалков, Тина Канделаки и Николай Басков.

В связи с действиями на Украине Россию отстранили от участия в "Евровидении". Многие западные артисты отменили концерты в Москве, в том числе популярные американские группы Green Day и Imagine Dragons. Нью-йоркский концертный зал Карнеги-холл отменил выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Престижный нью-йоркский театр Метрополитен-опера объявил о разрыве отношений с российскими артистами, поддерживающими Владимира Путина.Из-за последних событий курсы доллара и евро достигли исторического максимума, европейские страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов и ввели многочисленные санкции против России.

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