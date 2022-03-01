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Бывший эксклюзив Stadia: игра Young Souls доберется до Xbox

Бывший эксклюзив Stadia: игра Young Souls доберется до Xbox


Игра Young Souls, которая на данный момент доступна только в Google Stadia, доберется до приставок Xbox, Playstation и PC (Steam). Об этом сегодня сообщили разработчики, обозначив дату релиза — 10 марта 2022 года.

Игра Young Souls — ролевой beat ’em up, рассчитанный на кооператив. Он рассказывает историю двух близнецов, которые в поисках отца оказываются в параллельном мире, населенном гоблинами. Играть в проект можно и в одиночку, переключаясь между близнецами, но, в первую очередь, он направлен на кооперативное прохождение. В игре предлагаются сотни видов оружия, четыре уникальных биома и множество подземелий.

Отметим, что стоимость игры Young Souls на Xbox пока не называется.


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По материалам: newxboxone

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