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Елена Проклова после инсульта восстанавливается в Сочи

Елена Проклова после инсульта восстанавливается в Сочи
68-летняя актриса Елена Проклова сейчас перебралась в Сочи после перенесенного инсульта и до осени не собирается выходить на сцену. Елена Проклова начало 2022 года провела в больнице. В медицинское учреждение она попала с инсультом. Врачи довольно оперативно справились с кризисным состоянием пациентки, но с выпиской спешить не стали. До начала февраля актриса находилась в больничной палате, домой не спешила — все же под надзором медиков было спокойнее. В начале февраля ее выписали, и Елена Игоревна сразу покинула Москву. Восстанавливаться и укреплять здоровье она будет на юге.
«Я уже целый месяц как выписалась, уехала из Москвы и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — делится позитивным настроением актриса. Пока возвращаться в столицу она не планирует. Видимых проблем со здоровьем у нее нет, но организму явно требуется время на то, чтобы окрепнуть. В этом случае городская суета не самая подходящая атмосфера.
Елена Проклова «Пока не работаю и мне так хорошо без работы, без всей суеты! Впервые в жизни отдыхаю. Хочу потянуть это время подольше, вот теперь у меня есть уважительная причина. Думаю, к сентябрю вернусь на сцену, раньше пока не планирую», — рассказала актриса в беседе с Woman.ru. Далеко идущих планов Елена не строит, все будет зависеть от состояния здоровья и того, как пойдет реабилитация. «Здоровье, слава богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», —поделилась Проклова. Что касается жизни на два дома, то это совсем не доставляет дискомфорт актрисе. Она признается, что в таком ритме провела несколько десятилетий. «Мне не привыкать. Я работаю в Москве, живу то там, то в Сочи. Вообще, всю жизнь по гостиницам промоталась, провела в поездках. Так что мне нравится, что я везде», — заключила актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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